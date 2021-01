Atalanta Lazio, Inzaghi e Gasperini divisi da due punti e da…190 milioni

Domenica pomeriggio al Gewiss Stadium ci sarà il replay della sfida tra Atalanta e Lazio: nuovo incrocio tra Inzaghi e Gasperini

Lazio ed Atalanta sono tra le squadre più spettacolari e divertenti della Serie A: due formazioni plasmate ad immagine e somiglianza dei rispettivi tecnici che incarnano due filosofie ben distinte.

Il Corriere dello Sport li ha messi a confronto partendo dal primo incrocio avvenuto tra Inzaghi e Gasperini (nel 2016 con la partita terminata 4-3 per la Lazio). A separare i due tecnici e le rispettive squadre ci sono due punti complessivi in classifica (315 per i nerazzurri contro i 313 dei biancocelesti), ma ben 190 milioni sul mercato. Così, mentre Lotito predica equilibrio e si affida al rinnovo dei suoi top player, la Dea, grazie ad un grande lavoro di Sartori, preferisce investire e rivendere a prezzi stellari riuscendo comunque a mantenere altissimo il livello. Negli ultimi quattro anni e mezzo la Lazio ha speso 173 milioni a fronte dei 180 entrati, l’Atalanta ha ottenuto quasi 400 milioni a fronte dei 202 investiti.