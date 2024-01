Atalanta-Lazio, i precedenti della partita

Atalanta-Lazio, a pochi giorni dalla trasferta dei biancocelesti contro i bergamaschi questi i precedenti della partita

Domenica la Lazio torna in campo in trasferta contro l’Atalanta, per un match fondamentale per la corsa Champions specialmente dopo l’amaro pari con il Napoli. Le due squadre domenica si sfideranno per la 112°volta nella loro storia e i precedenti sono i seguenti: (37 vittorie, 42 pareggi e 32 vittorie dei biancocelesti.

Per quanto riguarda le reti il bilancio è di : 135 a 129