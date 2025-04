Atalanta Lazio, guai per Gasperini: da Posch a Toloi, la lista degli infortunati

Non arrivano buone notizie in casa Atalanta in vista della sfida del prossimo turno di campionato contro la Lazio, con l’infermeria che continua a riempirsi

C’è un clima di totale sconforto in casa Lazio dopo il pareggio maturato contro il Torino, che allontana ulteriormente la squadra di Baroni dalla zona Champions. Il prossimo impegno di campionato sarà contro l’Atalanta, che non sta vivendo, allo stesso modo, un periodo entusiasmante.

Come se non bastasse, continua a piovere sul bagnato per la Dea, con Gasperini che dovrà rinunciare a diversi giocatori per il match contro la Lazio. Saranno infatti esclusi dalla lista dei convocati Toloi e Posch, così come il giovane Palestra. Ci sono delle possibilità, invece, di rivedere Kossounou.