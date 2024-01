Atalanta-Lazio, a pochi giorni dalla delicata trasferta di Bergamo ecco dove veder il match contro la squadra di Gasperini

Archiviata la partita contro il Napoli, domenica la Lazio ritorna in campo per sfidare in un match fondamentale per la Champions l’Atalanta. Il match inizierà alle ore 18 e sarà trasmesso su Dazn ma da non dimenticare il consueto appuntamento con la cronaca testuale su Lazionews24!