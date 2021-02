Atalanta – Lazio, battibecco a fine gara tra Acerbi e Raimondi

I dettagli del battibecco tra il difensore della Lazio Acerbi e il collaboratore tecnico dei bergamaschi

Quella tra Atalanta e Lazio non è più una partita come le altre dalla finale di Coppa Italia del 2019, conquistata dai biancocelesti all’Olimpico. Tante le frecciate negli ultimi due anni, soprattutto tra i tecnici delle due squadre, in particolare Gasperini che nel pre della gara di ieri ha acceso i toni.

La querelle si arricchisce di un altro episodio, andato in scena nel finale del match vittorio del Gewiss Stadium. Come riporta infatti l’edizione odierna de Il Messaggero, c’è stato un acceso battibecco tra Francesco Acerbi e il collaboratore tecnico della Dea, Cristiano Raimondi. Il difensore biancoceleste aveva segnato nel match della scorsa settimana in Coppa Italia, e da lì nascono le ruggini. Ci ha pensato Simone Inzaghi poi a placare le acque, allontanando il leader difensivo della Lazio.