Atalanta-Lazio a porte chiuse: c’è un precedente risalente al 2007

La sfida tra Atalanta e Lazio verrà disputata a porte chiuse. Nel febbraio 2007 l’unico precedente ”senza tifosi”

Mercoledì sera andrà in scena Atalanta-Lazio che per ragioni legate all’emergenza sanitaria si disputerà a porte chiuse. Esiste un precedente tra le due compagini risalente al campionato di Serie A 2006/07, difatti l’11 febbraio 2007 andò in scena un poco emozionante Atalanta-Lazio conclusosi 0-0.

In quell’occasione l’ingresso fu vietato ai tifosi per il non rispetto delle regole sull’ordine pubblico dopo i tafferugli concernenti il derby isolano tra Catania e Palermo. Scontri e incidenti all’esterno dello stadio che costarono la vita a Filippo Raciti.

Gianlorenzo Di Pinto