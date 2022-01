Atalanta-Inter, uno spettacolo piaciuto a tutti (non solo al Napoli)

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Atalanta-Inter ha concluso la domenica di Serie A con uno spettacolare zero a zero che ha fatto contenti veramente tutti

Avrebbe dovuto essere un Atalanta-Inter da gol a grappoli, non soltanto nelle previsioni dei bookmakers. E invece è apparsa l’odiatissima “macchia”, l’incubo più avvilente per tutti gli scommettitori. Ma gli amanti del calcio moderno non avranno di che lamentarsi per lo spettacolo del Gewiss Stadium. Anche dimenticando l’antico adagio che configurava nello zero a zero l’emblema della partita perfetta, dal punto di vista difensivo naturalmente.

CONTINUA A LEGGERE SU CALCIONEWS24