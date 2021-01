Atalanta, Gosens ammonito col Milan: salta la gara di campionato con la Lazio

Robin Gosens è stato ammonito alla fine di Milan-Atalanta, precisamente a tre minuti dal fischio finale della sfida di San Siro. Diffidato, salterà la prima giornata di ritorno contro la Lazio, sfida in programma a Bergamo il 31 gennaio. In compenso Gasperini potrà utilizzarlo in Coppa Italia sempre contro la Lazio, ma mercoledì sera, quando al Gewiss Stadium si terranno i quarti di finale di Coppa Italia in gara secca. Salvi Djimsiti e Toloi, che ci saranno sia mercoledì che domenica.