Atalanta, Gasperini: «Soste nazionali finite, era ora! Domani inizia il campionato»

Il tecnico dell’Atalanta Gasperini alla vigilia della sfida con lo Spezia

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini, alla vigilia della partita con lo Spezia, ha parlato in generale delle nazionali e del nuovo campionato che domani comincerà per la squadra orobica. Ecco uno stralcio delle sue dichiarazioni in conferenza.

«Noi siamo partiti molto forte e molto bene, poi in occasione della prima pausa sono iniziati alti e bassi. Per noi domani è il primo giorno del nuovo campionato, perché non ci saranno le Nazionali di mezzo per un bel po’. Fin qui è stato un rodaggio: fino al 23 dicembre giocheremo in continuazione tra campionato e Champions ogni tre giorni. Siamo nella situazione mentale di poter passare sopra tutto. Le interruzioni non piacciono nemmeno alle altre squadre».