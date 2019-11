Atalanta, Gasperini: «Ilicic ha fatto un errore ma se vanno fuori tutti e due è diverso»

Atalanta, Gasperini commenta a caldo l’espulsione di Ilicic che ha lasciato i bergamaschi in dieci per quasi tutto il match

Atalanta, stop per i bergamaschi che in casa vengono battuti dal Cagliari di Maran. Una gara influenzata anche dal rosso diretto che l’arbitro Abisso ha estratto nei confronti di Ilicic per il fallo su Lykogiannīs.

Al termine del match mister Gasperini ha commentato l’episodio ai microfoni di Dazn: «Non ho voglia di commentare l’arbitraggio. Potevano andar fuori tutti e due ma l’arbitro ha scelto così. Ha fatto una stupidata, ma se vanno fuori tutti e due è diverso».