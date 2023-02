Atalanta, Gasperini dovrà rinunciare a due giocatori per squalifica

Atalanta, Gasperini in vista della partita di sabato sera contro la Lazio dovrà fare a meno di Muriel e Maehle per squalifica

Dimenticare il Sassuolo e riprendere la corsa europea, questo è l’imperativo per l’Atalanta di Gasperini che per il match contro la Lazio di sabato deve fare a meno di due giocatori per squalifica.

Il giudice sportivo infatti ha confermato la squalifica per Maehle e Muriel, i quali dovranno saltare un turno di campionato. Il colombiano dovrà pagare anche un ammenda di diecimila euro.