Atalanta Fiorentina, ecco la data del recupero: tutti gli scenari possibili per il match che potrebbe valere un posto in Europa

Come riportato da Sportface, la Lega Serie A aveva preso in considerazione l’ipotesi di spostare la finale di Coppa Italia ai primi di giugno per permettere di disputare il recupero di Atalanta-Fiorentina mercoledì 15 maggio.

A giugno, però, lo Stadio Olimpico sarà occupato dalla Federazione di Atletica Leggera. Anche San Siro non sarà disponibile in quei giorni e , dunque, il recupero di Serie A verrà disputato a campionato terminato.