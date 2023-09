Atalanta, che tegola per Gasperini: un titolare è in dubbio per la Lazio

Atalanta, il tecnico bergamasco di dover fare a meno di un titolare per il match contro i biancocelesti di domenica 8: le ultime

L’obiettivo principale della Lazio domani è vincere contro il Milan, ma la prossima giornata sarà un altra sfida dal coefficente di difficoltà elevato visto che in casa arriva l’Atalanta di Gasperini.

Ad una settimana dalla partita contro i biancocelesti, per Gasperini arriva un grattacapo non indifferente visto che si ferma De Ketelaere, il quale risulta al momento essere in dubbio anche in vista della partita con la Juventus immediata. L’ex Milan ha dato forfait per risentimento muscolare.