Atalanta, che tegola per Gasperini! Dopo Scamacca deve fare i conti con un altro INFORTUNIO

Atalanta, non c’è pace per il tecnico di Grugliasco il quale dopo il centravanti deve fare i conti con un altro infortunio

Manca sempre meno alla nuova stagione di serie A, e la Lazio e le sue rivali si stanno preparando affinché possano partire subito forte. Non si può dire la stessa cosa per l’Atalanta di Gasperini il quale dopo aver perso per infortunio Scamacca, deve fare i conti con un altra assenza ossia quella di Zaniolo.

Il calciatore ha infatti riportato una tendinite al piede sinistro, e quindi salterà l ultimo test della squadra bergamasca per farsi trovare pronto per la gara con il Real Madrid