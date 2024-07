Artistico Lazio, visite mediche COMPLETATE, ora lo aspetta JUVE STABIA

Completato il trasferimento di Gabriele Artistico alla Lazio: visite mediche completate, ora il prestito alla Juve Stabia

Gabriele Artistico ha completato le visite mediche ed è un nuovo acquisto ufficiale del calciomercato Lazio. Il calciatore, come riportato da Alfredo Pedullà, arriva a parametro zero, ma dopo la firma sarà subito girato in prestito.

Dopo un primo interesse della Salernitana, i biancocelesti hanno trovato un accordo per il trasferimento temporaneo immediato alla Juve Stabia.