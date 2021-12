Arslan ricorda il gol alla Lazio: «Un bellissimo momento»

Arslan ha ricordato il suo gol nella sfida contro la Lazio in campionato. Queste le parole del centrocampista dell’Udinese

Arslan ha ricordato il suo gol nella sfida contro la Lazio in campionato. Queste le parole del centrocampista dell’Udinese, rilasciate ai microfoni de La Gazzetta dello Sport:

«Quello stadio, l’Olimpico, ha un fascino incredibile e a me piace tanto giocare a Roma. L’ultimo gol alla Lazio è stato bello, non solo perché ci ha garantito il pareggio. Forestieri sapeva che ero lì e lui sa cosa voglio. Ho colpito bene. Mi sentivo in fiducia».