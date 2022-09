Arnautovic ripensa alla Lazio: «Se non fossimo rimasti in 10...»

Marko Arnautovic dal ritiro della nazionale austriaca è tornato sulla sconfitta contro la Lazio in campionato

Marko Arnautovic dal ritiro della nazionale austriaca è tornato sulla sconfitta contro la Lazio subita alla prima giornata di campionato.

PAROLE – «Siamo anche stati sfortunati, contro la Lazio se non restiamo anche noi in 10 così presto alla fine la vinciamo. Ne sono ancora convinto. In generale abbiamo sprecato troppe occasioni da gol in questa prima fase del campionato. Non so cosa ci manca, non sono io l’allenatore e non comincerò a lamentarmi pubblicamente della squadra oppure dei singoli giocatori: vinciamo e perdiamo insieme».