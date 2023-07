Arnautovic: «Basta notizie false, io sto bene e non ho alcun infortunio»

Arnautovic, l’attaccante bolognese che è stato accostato alla Lazio sbotta riguardo le sue condizioni fisiche e rilascia queste parole

Sul suo profilo Instagram alla luce delle notizie riguardanti le sue condizioni fisiche, Marko Arnautovic pubblica un post in cui fa chiarezza utilizzando parole forti

PAROLE – Basta diffondere fake news su di me! Non ho infortuni. Il mio piede sta bene. Sono in forma e mi sto già preparando per la stagione in arrivo