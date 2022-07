Armini, pronta una nuova esperienza in prestito in Serie C: le ultime

Calciomercato Lazio: i biancocelesti stanno nuovamente per cedere in prestito Armini in Serie C

La Lazio si muove anche sul fronte giovani, con il giovane Nicolò Armini che avrebbe trovato una nuova destinazione per crescere e fare esperienza. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, infatti, il difensore classe 2001 sarebbe vicino alla cessione in prestito in Serie C.

Dopo l’avventura dell’ultima stagione al Piacenza, Armini sarebbe pronto ad accasarsi al Potenza in Basilicata.