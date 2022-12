Qatar 2022, Otamendi: «Esultanza? Vi spiego cosa è successo»

Otamendi ha spiegato il perché dell’esultanza dei giocatori dell’argentina dopo il rigore decisivo. Queste le sue parole

Otamendi ha spiegato il perché dell’esultanza dei giocatori dell’argentina dopo il rigore decisivo. Queste le sue parole, riportate ai microfoni su Tyc Sports:

«Ho esultato in faccia agli olandesi, perché un loro calciatore in ogni nostro rigore si avvicinava a chi doveva tirare e gli diceva delle cose. La foto è stata tolta dal contesto, abbiamo semplicemente risposto a questo». Insomma, non mancano le polemiche a Qatar 2022.