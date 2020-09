Argentina, Correa nell’elenco dei convocati di Scaloni

Correa nell’elenco dei convocati di Scaloni. Il Tucu è stato chiamato dal ct per gli impegni dell’Argentina con Ecuador e Bolivia

Non solo la Lazio, Correa vuole diventare importante anche per l’Argentina. Nelle gerarchie di Inzaghi il giocatore ha già il ruolo d’onore al fianco di Immobile, ora dovrà convincere anche Scaloni. Il ct della Nazionale albiceleste, intanto, lo ha inserito nell’elenco dei 22 convocati per gli appuntamenti con Ecuador e Bolivia, in programma ad ottobre.

Di seguito l’elenco dei giocatori chiamati: