Argentina, le convocazioni del ct Scaloni: la scelta sul biancoceleste Castellanos

Lazio news 24

Published

3 ore ago

on

By

castellanos
Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Valentin Castellanos

Argentina, sono ufficiali le convocazioni del commissario tecnico Scaloni: ecco la scelta sul biancoceleste Castellanos

L’Argentina campione del mondo si prepara alle prossime amichevoli internazionali in programma durante la sosta per le nazionali. Il commissario tecnico Lionel Scaloni, allenatore che ha guidato l’Albiceleste al trionfo in Qatar 2022, ha ufficializzato la lista dei convocati, confermando gran parte del blocco che ha fatto la storia recente del calcio argentino.

Scaloni, ex difensore con un passato da giocatore in Liga e Premier League, ha deciso di puntare ancora una volta sui suoi uomini di fiducia. Nella lista figurano stelle assolute come Lionel Messi, attaccante dell’Inter Miami e simbolo eterno della Selección, e Lautaro Martínez, centravanti dell’Inter e capocannoniere di Serie A.

L’assenza di Castellanos

A sorprendere è l’assenza di Valentín “Taty” Castellanos, attaccante della Lazio. Il centravanti argentino, classe 1998, è reduce da una prestazione brillante in Serie A: un gol e un assist contro il Genoa a Marassi nell’ultima giornata. Nonostante il buon momento di forma, il suo nome non compare tra i convocati. Una scelta che lascia spazio a interpretazioni: da un lato la forte concorrenza nel reparto offensivo, dall’altro la volontà di Scaloni di mantenere un gruppo consolidato.

