Gattuso punta a mantenere la vetta! Ecco quando parlerà prima della sfida con il Parma

Conferenza stampa Gattuso, il tecnico della Lazio incontrerà i giornalisti alla vigilia della sfida contro il Parma: ecco quando parlerà l’allenatore

La Lazio si prepara a tornare protagonista in campionato dopo un avvio di stagione estremamente positivo. La formazione allenata da Gennaro Gattuso vuole proseguire il proprio percorso e consolidare una posizione di classifica che testimonia l’ottimo lavoro svolto nelle prime sette giornate. Prima della sfida contro il Parma, però, sarà il momento delle parole dell’allenatore biancoceleste, atteso davanti ai giornalisti per presentare il prossimo impegno.

🎧 Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Lazio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio.

Gattuso, ufficiali data e orario dell’incontro con i giornalisti

La società biancoceleste ha comunicato che Gennaro Gattuso interverrà in conferenza stampa venerdì 23 ottobre alle ore 14:30, presso la sala stampa del Training Center S.S. Lazio.

Un appuntamento importante per conoscere le valutazioni del tecnico in vista della partita contro il Parma. L’allenatore si soffermerà sulle condizioni fisiche dei propri calciatori, sulle possibili scelte di formazione e sulle insidie della prossima sfida di campionato.

Conferenza stampa Gattuso, dove seguire la diretta

I tifosi della Lazio avranno diverse possibilità per seguire l’intervento dell’allenatore. La conferenza stampa sarà infatti trasmessa in diretta streaming attraverso il sito ufficiale sslazio.it, l’applicazione della società biancoceleste e Lazio Style Radio.

Anche LazioNews24 seguirà l’appuntamento, riportando in tempo reale le dichiarazioni più importanti di Gattuso. Particolare attenzione sarà riservata alle indicazioni sulla preparazione della gara, alla gestione dell’organico e alle valutazioni del tecnico sul momento attraversato dalla squadra.

Ultimissime Lazio LIVE: le parole di Fabiani, il retroscena di mercato su Sutalo

La Lazio vuole difendere il primato in classifica

La sfida contro il Parma arriva in un momento particolarmente favorevole per la formazione capitolina. Dopo sette giornate, infatti, la Lazio occupa il primo posto in classifica insieme all’Inter, con 19 punti conquistati grazie a sei vittorie e un pareggio.

Un rendimento che conferma la solidità del percorso intrapreso dalla squadra di Gattuso, ancora imbattuta in questo avvio di campionato. I biancocelesti sono chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti, senza sottovalutare un appuntamento che potrebbe rivelarsi significativo nella corsa alle prime posizioni.

La conferenza stampa di venerdì rappresenterà dunque un passaggio importante nell’avvicinamento alla partita. Le parole dell’allenatore potranno offrire indicazioni sulle intenzioni della Lazio, chiamata a confermare sul terreno di gioco quanto di positivo mostrato finora.