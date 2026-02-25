News
Arbitro Torino Lazio: designato il fischietto del match
Arbitro Torino Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-2026
L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Torino Lazio sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. La designazione completa:
ARBITRO: Abisso
1^ ASSISTENTE: Imperiale
2^ ASSISTENTE: Cavallina
4^ UOMO: Tremolada
VAR: Mazzoleni
ASSISTENTE VAR: Paterna
News
