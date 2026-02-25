Connect with us

News

Arbitro Torino Lazio: designato il fischietto del match

Published

3 ore ago

on

By

Arbitro Pallone Serie A

Arbitro Torino Lazio, l’AIA ha reso note le designazioni arbitrali per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-2026

L’AIA (Associazione Italiana Arbitri) ha reso note le designazioni arbitrali per la 27a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. A dirigere Torino Lazio sarà il sig. Rosario Abisso della sezione di Palermo. La designazione completa:

ARBITRO: Abisso

1^ ASSISTENTE: Imperiale

2^ ASSISTENTE: Cavallina

4^ UOMO: Tremolada

VAR: Mazzoleni

ASSISTENTE VAR: Paterna

Calciomercato Lazio LIVE: le ultime su Pellegrini, Tavares e Diogo Leite

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.

Change privacy settings
×