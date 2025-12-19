Lazio Women
Arbitro Parma Lazio Women, scelto il fischietto della partita: ecco la designazione per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile
Arbitro Parma Lazio Women: ufficializzata la decisione sulla direzione di gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per gli ottavi di finale di Coppa Italia Femminile. Tra le gare in programma spicca Parma–Lazio Women, sfida che si preannuncia particolarmente equilibrata.
A dirigere l’incontro sarà Alessandro Artini, appartenente alla sezione di Firenze, arbitro con esperienza nel panorama femminile e giovanile nazionale.
A supportarlo ci saranno gli assistenti Vincenzo Pallone e Alex Scaldaferro, chiamati a completare la terna designata per una partita che mette in palio un posto nei quarti di finale.
