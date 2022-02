Arbitro Milan Lazio, la designazione del match di Coppa Italia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arrivata in mattinata la designazione per Milan-Lazio, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia di mercoledì.

La sfida di San Siro sarà arbitrata dal signor Simone Sozza della sezione di Seregno. I due assistenti saranno Tolfo e Vono. Cosso sarà il quarto uomo. Massa e Bindoni saranno rispettivamente Var e Avar.