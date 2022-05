Sarà Colombo l’arbitro di Lazio-Verona, match che vale l’ultima giornata di Serie A e che andrà in scena sabato

L’arbitro classe ’90, delle sezione di Portogruaro, sarà alla sua terza partita in Serie A, ma non ha mai diretto i biancocelesti. C’è però un precedente con la Lazio Primavera: la fin ale di Coppa Primavera dell’aprile 2021 contro la Fiorentina, vinta dai viola per 2-1. Secondo precedente assoluto infine con l’Hellas Verona, dopo il 4-0 interno all’Udinese del febbraio di quest’anno.