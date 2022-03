Arbitro Lazio-Venezia, i precedenti dei biancocelesti con Manganiello

Arbitro Lazio-Venezia: ecco i precedenti con la squadra biancoceleste del fischietto del match di lunedì sera

Sarà Manganiello ad arbitrare Lazio-Venezia, match in programma lunedì sera allo stadio Olimpico. Il fischietto ha alcuni precedenti con la squadra biancoceleste.

Il direttore di gara piemontese infatti ha arbitrato i capitolini in sei circostanze. La prima risale al 15 maggio del 2016, giorno nel quale la Lazio sfidò la Fiorentina allo Stadio Olimpico in occasione dell’ultima giornata della Serie A TIM 2015/16. I Viola si imposero per 2-4.

Manganiello poi ha arbitrato il 27 agosto 2017 la seconda giornata di campionato della formazione biancoceleste. In quest’ultima occasione la compagine laziale espugnò il Bentegodi di Verona, battendo il Chievo per 2-1. Manganiello ha poi diretto la Lazio il 25 febbraio 2018, giorno della vittoria con il Sassuolo in trasferta per 3-0. Negli ultimi tre incroci sono arrivate altrettante vittorie, l’ultima delle quali nella diciottesima giornata di Serie A TIM 2019/20, quando i biancocelesti si imposero per 1-2 sul Brescia.