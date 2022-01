Arbitro Lazio Udinese, designato il fischietto del match

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Arbitro Lazio-Udinese: ecco chi dirigerà la sfida tra biancocelesti e bianconeri valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Domani andrà in scena Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Ad arbitrare la sfida, in programma alle ore 17,30, sarà Daniele Minelli della sezione di Varese.

Galetto e Affatato sarà i due assistenti, mentre Massimi sarà il quarto uomo. Rapuano e Libert i saranno rispettivamente Var e Avar.