Arbitro Lazio Monza, i precedenti dei biancocelesti con Santoro

Sarà Santoro ad arbitrare giovedì la sfida tra Lazio e Monza: ecco quali sono i precedenti con i biancocelesti

Come riportato dal sito ufficiale del club capitolino, per il fischietto siculo si tratterà di una prima volta. Per lui solo una gara della Lazio Primaver,a in occasione dello 0-3 in casa del Trapani nel 2016. Cinque invece le direzioni con i lombardi, con 4 vittorie e un k.o.