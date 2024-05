Arbitro Inter-Lazio: designato il fischietto del match in vista della sfida di San Siro di domenica pomeriggio: arbitra Sacchi

Di seguito la designazione arbitrale per la sfida di domenica pomeriggio tra Inter e Lazio a San Siro, gara valida per la 37esima giornata di Serie A (calcio d’inizio alle 18). Toccherà a Sacchi dirigere la partita. I biancocelesti vogliono i tre punti per continuare a sognare l’Europa.

INTER – LAZIO h. 18.00

SACCHI

BERCIGLI – PALERMO

IV: SANTORO

VAR: SERRA

AVAR: AURELIANO