Arbitro Genoa Lazio: designato il fischietto della sfida in programma a Marassi. Chi dirigerà il match

Arbitro Genoa Lazio, a pochi giorni dalla gara di Marassi ecco chi sarà colui che dirigerà il match di lunedì di pasquetta

Archiviato il derby contro la Roma, per la Lazio non c’è un attimo di respiro visto che non solo giovedì ci sarà il match di ritorno con il Bodo, ma anche il match con il Genoa di pasquetta è dietro l’angolo.

Ma chi sarà colui che dirigerà il match di Marassi? La Lega a pochi giorni dal match ha designato l’arbitro e la sua squadra arbitrale e sarà il signor Ayroldi, assistenti Di Gioia e Moro, Cosso quarto uomo, Paterna e Fabbri al Var.