Arbitri, Orsato e Guida i “favoriti” per dirigere il derby della Capitale

Le designazioni arbitrali di giornata non prevedono in campo due arbitri che potrebbero dirigere il derby della Capitale

Nel pomeriggio sono state rese note le designazioni arbitrali per il weekend. Orsato e Guida non saranno in campo ma in sala VAR rispettivamente in Roma-Inter e Milan-Torino. Nel prossimo turno arbitreranno dal rettangolo verde, e Orsato è in vantaggio su tutti gli altri fischietti per dirigere il derby della Capitale tra Lazio e Roma. Tuttavia la diciottesima giornata prevede in calendario anche il derby d’Italia tra Inter e Juventus, dunque qualora Orsato dovesse essere scelto per quest’ultimo match, sarebbe Guida di Torre Annunziata il “favorito” per arbitrare la stracittadina.