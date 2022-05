Lazio, Barak annuncia: «Contro i biancocelesti non ci sarò» – FOTO

Antonin Barak, trequartista del Verona, ha annunciato la fine della sua stagione: contro la Lazio nell’ultima giornata non ci sarà

Antonin Barak, trequartista del Verona, ha annunciato tramite il proprio profilo Instagram la fine della propria stagione sportiva:

«Mi dispiace tantissimo che per la frattura del dito al piede non potrò giocare l’ultima partita in casa e non sarò neanche a Roma contro la Lazio. Grazie per il bellissimo supporto, che ci avete dato tutto l’anno».