Anellucci: «Il mercato? A Roma viene fatto uno SBAGLIO nel giudizio sulle due squadre»

Anellucci, l’agente si esprime riguardo il calciomercato delle due romane e rilascia delle dure dichiarazioni a riguardo

Ai microfoni di Tag24 ha parlato il manager Anellucci, il quale si esprime sul calciomercato con particolare riferimento a quello di Roma e Lazio

PAROLE – Io sono uno che va un po’ controcorrente e non sono impazzito per gli acquisti fatti dalla Roma. Ci sono altre situazioni in cui vengono comprati i giocatori retrocessi e società che vengono massacrate, mentre dall’altro lato succede lo stesso, ma gli acquisti vengono incensati e osannati. Trovo che a Roma ci sia una comunicazione distorta e mancanza di equità. Tchaouna preso dalla Lazio è un buon giocatore, così come lo è Soulé