Anellucci categorico: «Gomez alla Lazio? Puro fantacalcio»

Claudio Anellucci, agente FIFA, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni.

MERCATO – «Inter è l’unica che in Italia potrebbe acquistarlo. Non so, però, Conte chi potrebbe tirare fuori per mettere Gomez. L’argentino alla Lazio? Fantacalcio, il minimo che l’Atalanta chiede è 20 milioni. E un giocatore del genere chiede almeno 5 milioni per tre anni. È un’operazione di circa 50 milioni in totale. I rossoblù hanno ritenuto Vavro non pronto per affrontare un campionato importante come quello che il Genoa deve fare per salvarsi»

STAGIONE – «I numeri inchiodano in negativo la Lazio. Bisogna capire quali possono essere i rimedi in corso. Non è tutto da buttare, c’è un passaggio del turno in Champions importante fatto dalla stessa squadra che ha perso contro il Genoa. Credo sia anche un problema di testa. Il primo tempo al Marassi non mi è dispiaciuto, però poi entra in campo piacendosi troppo. Che è stata sempre una nostra caratteristica. Il ciclo lo puoi creare con una rosa all’altezza, non solamente con quei 4/5 calciatori che fanno la differenza».