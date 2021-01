Andreas Pereira: «Derby? Giocheremo come fosse ultima gara della nostra vita»

Andreas Pereira ha risposto su Instagram ai tifosi biancocelesti che lo incoraggiavano in vista del derby

Su Instagram Andreas Pereira sta trovando decisamente più spazio che in campo. Il talento ancora di proprietà del Manchester United ha sempre dimostrato buone cose nei rari spezzoni di gara in cui è stato chiamato in causa dal tecnico della Lazio Simone Inzaghi, ma ad ogni modo sui social è scatenato e cerca di rispondere ai followers che prima e dopo le partite commentano i suoi post. Ad un tifoso che gli raccomandava grande impegno («Forza Andreas, partita fondamentale!») il calciatore ha risposto rassicurando: «Giocheremo come se fosse l’ultima partita della nostra vita», guadagnando tantissime “approvazioni” da parte dei tifosi della Lazio.