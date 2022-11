Stramaccioni rivela: «La Nazionale del Qatar è composta da calciatori quasi tutti naturalizzati»

Andrea Stramaccioni, noto allenatore ed ex Inter tra le altre, ha rivelato un curioso particolare sulla Nazionale del Qatar

Intervistato da Il Secolo XIX, Andrea Stramaccioni ha parlato così della Nazionale del Qatar:

«E’ una vetrina mondiale per l’emiro Al Thani. Per un mese e mezzo resteranno chiusi gli uffici pubblici e le scuole. La nazionale del Qatar è in ritiro da maggio, solo due sono qatarioti, gli altri tutti naturalizzati. Non è una squadra facile da affrontare. Ora la temperatura è gradevole, 30 gradi nelle ore più calde, ma faceva impressione giocare d’estate in questi stadi: fuori 50 gradi, dentro 24 con l’aria condizionata. E sono stadi aperti, non chiusi».

