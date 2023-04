Andrea Prandi su Lazio-Torino: «Nel nostro campionato non ci sono partite facili». Le parole del noto giornalista di La7

Ai microfoni di Radiosei è intervenuto il giornalista di La7, Andrea Prandi, che ha anche commentato la partita che si terrà sabato tra Lazio e Torino all’Olimpico. Le sue parole:

CHAMPIONS– «Secondo me il Milan ieri ha meritato e Pioli ha preparato bene le due partite meritando in entrambe. Si è difeso, ha lasciato pochi spazi al Napoli ed è ripartito con grande incisività. Il Milan ha una rosa più adatta e più esperta per queste manifestazioni e nonostante ci fosse il rigore per il Napoli, il bilancio delle due partite è giusto: è passata la squadra che ha meritato di più»

CONFRONTO TRA ZACCAGNI E KVARA– «Zaccagni rispetto a Kvaratskhelia del Napoli sa lavorare molto meglio in fase difensiva e nei ripiegamenti. Tra i due in questo momento prendo il giocatore della Lazio»

SU LAZIO-TORINO– «Per quanto riguarda Lazio-Torino, la premessa è che nel nostro campionato non ci sono partite facili. Non giocheremo nel campionato più bello del mondo, ma sicuramente in quello più difficile. Il Torino è una squadra che fa molta fatica a fare gol ed emblematica è la partita contro la Roma che è stata forse la più brutta del campionato, senza tiri in porta. Sarà difficile che il Torino possa fare una partita diversa dalle precedenti, anche perché i Granata sono questi. Non hanno un piano alternativo e soprattutto è una squadra che non ha più obiettivi. E questo ha un peso»