Andrea Lenzini: «Nonno Umberto avrà una via col suo nome»

Il nipote dell’ex presidente della Lazio Umberto Lenzini ha svelato che il nonno avrà una via a lui dedicata

Andrea Lenzini, nipote dello storico ex presidente della Lazio Umberto Lenzini, ai microfoni di Radiosei ha confermato che il nonno avrà una via a lui dedicata.

LE PAROLE – «Mio nonno Umberto sarà omaggiato dal Comune di una via in suo nome. Ne sono orgoglioso, era una vita che mi battevo per questo. Molti personaggi della storia della Lazio hanno avuto il giusto risalto, c’è voluto il supporto di Guido De Angelis per riuscire nell’intento. Grazie davvero. Lui nasce in America, ma aveva alcuni terreni nella zona di Pistoia, era un simpatizzante della Pistoiese. Io sarei comunque diventato laziale vista la fede di mio padre. Lui in Colorado ebbe una disavventura, cadendo in un lago si procurò una ferita in testa. Se non fosse stato per l’aiuto di un Indiano d’America ora sarebbe morto annegato. A quell’Indiano dobbiamo la Lazio del primo scudetto».