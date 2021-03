André Anderson è tornato sulla sua avventura alla Lazio dello scorso, ma ha confessato anche il suo grande sogno: le sue parole

Quella passata per André Anderson è stata una stagione anonima e con pochi minuti giocati. Ed è per questo che il centrocampista di proprietà della Lazio per quest’anno ha accettato di scendere di categoria e di trasferirsi alla Salernitana.

Ed ecco che oggi il 21enne ha rilasciato un’intervista ai microfoni d Lira Tv, tornando sul suo passato, ma non disdegnando uno sguardo al futuro: «L’anno scorso ero cosciente e consapevole del fatto che avrei giocato molto poco. Il mio obiettivo però era imparare qualcosa dai grandi giocatori. Quest’anno ho deciso di mettermi alla prova, giocando molto di più. Il mio futuro? Al momento non ci penso. Sono concentrato solo sul campo e sul coronare il sogno Serie A».