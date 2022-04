Amichevole Lazio Shakhtar Donetsk, è giallo: il club non conferma il match

La Lazio non conferma l’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk: giallo sulla possibilità che si giochi la sfida

Ieri mattina è rimbalzata la notizia di una possibile amichevole tra la Lazio e lo Shakhtar Donetsk, dopo le parole del ds degli ucraini Srna che annunciava una serie di partite per ricominciare a giocare dopo la guerra in atto.

La notizia non ha però trovato al momento conferme all’interno del club biancoceleste. Come riportato da Il Corriere dello Sport infatti, la società capitolina non ha ancora risposto alle parole di Srna e ad oggi non sono calendarizzate amichevoli. Si attendono aggiornamenti.