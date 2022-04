Lo Shakhtar Donetsk sfiderà la Lazio per un’amichevole benefica, con lo scopo di raccogliere fondi per l’Ucraina

La UEFA ha dato il via libera: lo Shakhtar Donetsk potrà scendere in campo per giocare una serie di amichevoli benefiche, con lo scopo di raccogliere fondi da inviare in Ucraina.

Drijo Srna, direttore sportivo del club, ha spiegato ai microfoni di Ukraina 24 TV Channel che il primo match si giocherà il 13 aprile contro il Besiktas. Il 19 con il Fenerbahce e poi contro Siviglia, Haiduk Spalato, PSG e Lazio.