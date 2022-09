Alvini: «Contro la Lazio voglio lo Zini pieno e giocatori agguerriti»

Massimiliano Alvini, tecnico della Cremonese, ha parlato ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro la Lazio

PAROLE – «Questo è un punto importante, arrivato alla fine di una partita intensa contro una squadra molto forte. Il clima era difficile, faceva caldo e lo stadio era infuocato. Non era facile ma essere riusciti a portare a casa un punto è un grande merito dei miei calciatori. I risultati sono quelli che ti giudicano ma è sbagliato. La cosa importante è il lavoro. Portiamo a casa il risultato positivo ma c’è da lavorare. Dessers e Okereke hanno giocato in mocassini, come per andare in passeggiata al Forte dei Marmi, lo dico sinceramente, deve essere uno stimolo per loro, se giochi così a Bergamo ti portano via. Valeri se riusciremo a migliorarlo nella parte tecnica sarà un patrimonio per la Cremonese, può migliorare, è uno specialista nel suo ruolo. Mi interessa essere giudicato sul lavoro del campo, abbiamo un’entità unica con società e tifosi e questo è importante. Domenica voglio uno Zini pieno, e i giocatori devono giocare senza mocassini».