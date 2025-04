Allenatore Milan, Conceicao rompe il silenzio: ecco cosa ha detto

Condividi via email

L’allenatore del Milan, Conceicao, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine della gara vinta contro il Venezia. Di seguito le parole riprese da TMW.

LE PAROLE – «In questo momento Conceicao non è importante. Pensiamo al campionato, cercando di vincere contro il Bologna, poi quello che succede a me, ad Allegri, o altri, non mi riguarda. Perché proprio Allegri? Perché lei parla sempre di lui».