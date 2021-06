Allenatore Lazio, la firma di Sarri tarda: ecco le possibili alternative

La Lazio ancora non ha risolto la questione dell’allenatore: con Sarri che tentenna, i biancocelesti rivalutano le possibili alternative

Sembrava che ieri dovesse arrivare finalmente l’annuncio ufficiale, ma la situazione tra la Lazio e Maurizio Sarri è rimasta sempre la stessa: accordo trovato, ma firma che continua a tardare. Per questo, secondo quanto riportato da Il Messaggero, i biancocelesti avrebbero preso in considerazione vari candidati per il ruolo di allenatore.

Tornano in voga, dunque, i nomi dei portoghesi André Villas-Boas e Vitor Pereira. Inoltre, si sarebbe proposto anche Rafa Benitez, attualmente svincolato. Infine, Andrea Pirlo potrebbe essere l’outsider inaspettato in questo casting per la panchina.