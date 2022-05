Allenamento Sampdoria, in tre lavorano a parte

La Sampdoria lavora in vista della sfida con la Lazio, in programma sabato sera allo stadio Olimpico alle ore 20.45

La Sampdoria lavora in vista della sfida con la Lazio, in programma sabato sera allo stadio Olimpico alle ore 20.45.

I blucerchiati, durante l’allenamento odierno, si sono dedicati ad un’esercitazione tecnico-tattica in vista del match con i biancocelesti. In tre hanno lavorato a parte. Oltre a Sensi, individuale in palestra e sul campo per Sebastian Giovinco, mentre a svolgere un percorso di recupero agonistico infine è stato Manolo Gabbiadini. Domani mattina è prevista la rifinitura, mentre nel pomeriggio la squadra partirà per Roma.