Allenamento Lazio: Zaccagni torna a disposizione. Il report della seduta

Allenamento Lazio: Mattia Zaccagni è tornato a disposizione di Maurizio Sarri. Il report della seduta odierna

Ultima seduta d’allenamento della settimana per la Lazio di Maurizio Sarri. Dopo l’amichevole persa ad Almeria oggi a Formello è andato in scena una seduta di scarico. Stamattina in campo c’erano soltanto i calciatori entrati nel secondo tempo di ieri contro l’Almería.

Riaggregato in gruppo Zaccagni, frenato negli ultimi giorni dalla febbre. Cancellieri ha saltato la partitella conclusiva (lieve contusione), allenamento differenziato invece per Hysaj: l’albanese era fermo dal mini-ritiro in Turchia per una contrattura al polpaccio.