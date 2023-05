Allenamento Lazio: weekend libero e ripresa fissata per lunedì. Si comincerà a preparare la trasferta di Udine, terzultima sfida del campionato

Dopo la sfida di ieri col Lecce, la Lazio avrà il weekend libero e riprenderà gli allenamenti lunedì alle 16.30, e comincerà a preparare la trasferta di Udine, terzultima gara del campionato.

Gli infortuni condizionano le scelte soprattutto a centrocampo. Vecino dovrebbe farcela per domenica, le valutazioni saranno quotidiane, rientra da una lesione al bicipite femorale destro. Marcos Antonio fatica tra Milinkovic e Luis Alberto, ieri è arrivata l’ennesima dimostrazione. Per Cataldi si sono allungati i tempi di recupero, purtroppo potrebbe aver concluso in anticipo la sua stagione. Il polpaccio non è ancora guarito. Un’assenza che si sta rivelando pesantissima. Di seguito il comunicato ufficiale della società:

COMUNICATO– «Nel mirino l’Udinese. Archiviato il match contro il Lecce, la Lazio tornerà ad allenarsi nella giornata di lunedì in vista del prossimo impegno in trasferta contro l’Udinese, in programma domenica 21 maggio alle ore 20:45. In particolare, gli uomini di Sarri si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 16:30»