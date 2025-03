Allenamento Lazio: da Castellanos a Nuno Tavares, le ultime

Vediamo nel dettaglio quelle che sono le ultime novità in casa Lazio, in vista del prossimo impegno di campionato al rientro dalla sosta

In casa Lazio si sta cercando di mettere alle spalle la pesantissima sconfitta maturata contro il Bologna, con Marco Baroni che sta lavorando con i pochi giocatori rimasti a disposizione. Oltre ai nazionali infatti, c’è da fare i conti anche con la situazione legata agli infortunati e in tal senso, i nomi che generano maggior dibattito sono quelli di Castellanos e Nuno Tavares.

L’attaccante dovrà restare fermo per almeno altri 15 giorni e di conseguenza, la sua presenza per la gara contro il Torino è a rischio. Diversa è la situazione legata a Nuno Tavares, che ha fatto rientro dalla sua nazionale, ma non dovrebbe essere a rischio per la sfida contro i granata.

Nell’allenamento odierno non si sono visti Gila e Vecino, con Dele-Bashiru ancora fermo ai box. La seduta odierna si è basata su attivazione atletica, possesso palla, tiri in porta e partitella finale.